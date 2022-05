Supermodel è il nuovo singolo dei Maneskin prima dell’Eurovision 2022: tutti i dettagli (Di giovedì 5 maggio 2022) Il nuovo singolo dei Maneskin è Supermodel. La band di Damiano David lo ha annunciato nelle ultime ore pubblicando l’artwork e la data di uscita. La band romana è appena tornata in Italia dall’esperienza al Coachella Festival 2022 e ha inaugurato il rientro in patria con un live all’Arena di Verona. Il nuovo singolo dei Maneskin Dopo aver partecipato alla campagna Stand Up For Ukraine con il brano We’re Gonna Dance On Gasoline, i Maneskin sono tornati in studio per lanciare un nuovo singolo. Supermodel sarà fuori il 13 maggio 2022. Per il momento non è dato sapere se l’inedito farà parte di un nuovo disco. L’ultimo album pubblicato dalla band di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 5 maggio 2022) Ildei. La band di Damiano David lo ha annunciato nelle ultime ore pubblicando l’artwork e la data di uscita. La band romana è appena tornata in Italia dall’esperienza al Coachella Festivale ha inaugurato il rientro in patria con un live all’Arena di Verona. IldeiDopo aver partecipato alla campagna Stand Up For Ukraine con il brano We’re Gonna Dance On Gasoline, isono tornati in studio per lanciare unsarà fuori il 13 maggio. Per il momento non è dato sapere se l’inedito farà parte di undisco. L’ultimo album pubblicato dalla band di ...

