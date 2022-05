Rinnovo Bernardeschi | dietrofront Juve | i bianconeri ci stanno pensando

(Di giovedì 5 maggio 2022), colpo di scena con lantus! Ecco come può cambiare il futuro del giocatore: ora ici ripensano Possibile svolta nel futuro di Federico. L’esterno bianconero, dato tra i possibili e sempre più probabili partenti nella rosa bianconera a fine stagione, potrebbe ora rinnovare il proprio contratto con lantus. A riportarlo è Tuttosport, che spiega come l’accordo tra le parti sia ora più vicino. Ai contatti e ai summit di questi giorni si è aggiunto l’incontro di ieri con l’agente Federico Pastorello. Le trattative per il prolungamento con lantus vanno avanti in un clima di cordialità e l’ottimismo è segnalato in crescita. L'articolo proviene da Calcio News 24.

forumJuventus : (TS) 'Ieri colloqui tra la Juve e Pastorello per Bernardeschi: ora il rinnovo è più vicino. L'azzurro vuole rimaner… - CalcioNews24 : Adesso la #Juve sta ripensando al futuro di Bernardeschi ?? - Vink901 : De Sciglio e Bernardeschi vicino al rinnovo. Senza offesa e con tutto il rispetto del mondo, ma che schifo. La med… - LucaRuss0 : RINNOVO BERNARDESCHI, C’é un colpo di scena! - MondoBN : RINNOVO BERNARDESCHI, C’é un -

