Mourinho: «Qualcuno dirà altro ma è stata una vittoria di famiglia» (Di giovedì 5 maggio 2022) . Le parole del tecnico della Roma José Mourinho ha parlato a Sky Sport dopo aver conquistato la finale di Conference League con la Roma. vittoria – «È stata una vittoria di famiglia, in campo e sugli spalti. Penso che questa empatia e senso di famiglia ci abbia aiutato a fare una gara straordinaria. Qualcuno dirà altro, ma se il tuo portiere fa due parate in 180’ contro una squadra di Premier League vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di buono. I ragazzi meritano questo, ma abbiamo tre partite di campionato da giocare. Abbiamo perso punti in Serie A, ma ora andiamo in finale e vogliamo vincere». BATTAGLIA – «Siamo una squadra che rischia nel modo di pressare, ma non abbiamo la capacità per farlo nei 90’. Abbiamo abbassato ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 maggio 2022) . Le parole del tecnico della Roma Joséha parlato a Sky Sport dopo aver conquistato la finale di Conference League con la Roma.– «Èunadi, in campo e sugli spalti. Penso che questa empatia e senso dici abbia aiutato a fare una gara straordinaria., ma se il tuo portiere fa due parate in 180’ contro una squadra di Premier League vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di buono. I ragazzi meritano questo, ma abbiamo tre partite di campionato da giocare. Abbiamo perso punti in Serie A, ma ora andiamo in finale e vogliamo vincere». BATTAGLIA – «Siamo una squadra che rischia nel modo di pressare, ma non abbiamo la capacità per farlo nei 90’. Abbiamo abbassato ...

