‘La nostra amica di sempre’ di Giovanna Gattuso è la sigla di Race for the Cure (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – Torna al Circo Massimo di Roma fino all’8 maggio il tradizionale appuntamento con la Race for the Cure, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno che attraverserà, altre Roma, 6 città italiane: Bari, Napoli, Bologna, Brescia, Matera, e Pescara. La manifestazione vedrà allestito al Circo Massimo il Villaggio della Salute con aree mediche e tematiche nelle quali saranno offerti gratuitamente esami diagnostici di screening per le principali patologie femminili e dove si potrà partecipare a diverse iniziative. Quest’anno la Race for the Cure avrà come sigla musicale ‘La nostra amica sempre’, canzone “donata” da un artista attiva sul fronte delle donne: Giovanna Gattuso, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – Torna al Circo Massimo di Roma fino all’8 maggio il tradizionale appuntamento con lafor the, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno che attraverserà, altre Roma, 6 città italiane: Bari, Napoli, Bologna, Brescia, Matera, e Pescara. La manifestazione vedrà allestito al Circo Massimo il Villaggio della Salute con aree mediche e tematiche nelle quali saranno offerti gratuitamente esami diagnostici di screening per le principali patologie femminili e dove si potrà partecipare a diverse iniziative. Quest’anno lafor theavrà comemusicale ‘La, canzone “donata” da un artista attiva sul fronte delle donne:, ...

Advertising

Pontifex_it : Cari fratelli e sorelle anziani, per favore, guardiamo ai giovani. I giovani ci guardano e la nostra coerenza può a… - teatrolafenice : ?? «La nostra meta non è mai un luogo, ma piuttosto un nuovo modo di vedere le cose» (Henry Miller). Buongiorno, ami… - romeoagresti : Aggiornamento sulle condizioni di Stefano Tacconi: “Come conseguenza di quanto accaduto a Stefano e come previsto d… - Filo2385Filippo : RT @molgora85: @la_nana_bianca @Filo2385Filippo Ti meriti tutta la nostra gentilezza Cri ???????????? buona serata Cri ???????????????? Buona serata Fil… - teope_87 : RT @Superetero: Due anni fa per questa foto l'avete crocifissa, io continuo a pensare sia meglio impalarla ?? (cara la nostra @rottmelnew) h… -