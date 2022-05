ESCLUSIVO – Intervista a Pietro Ghetti: “Bulgarelli il mio Maestro” (Di giovedì 5 maggio 2022) Per l’Intervista di oggi raggiungo Piero Ghetti, per tutti Piulina, protagonista del grande calcio degli anni ’70, cresciuto alla corte del mitico Bologna dei ’60 che seppe conquistare allori nazionali e gloria eterna. Mi dimostra subito la sua grande simpatia e la sua disponibilità nel voler raccontare le stagioni vissute da protagonista, dai primissimi esordi fino all’abbandono dell’attività agonistica. Comincio con qualche domanda sulla sua crescita calcistica, precoce e, per certi versi, sfavillante … “Inizialmente giocavamo nei prati del paesino. Poi un giorno sono andato a giocare con gli Allievi della squadra locale e l’anno dopo sono passato al Bologna per fare tutta la trafila. Per parlare dell’esordio le posso dire che il mio esordio veniva rimandato sempre. Un giorno siamo andati in ritiro a Roma a giocare contro la Lazio. Eravamo in hotel, ... Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 5 maggio 2022) Per l’di oggi raggiungo Piero, per tutti Piulina, protagonista del grande calcio degli anni ’70, cresciuto alla corte del mitico Bologna dei ’60 che seppe conquistare allori nazionali e gloria eterna. Mi dimostra subito la sua grande simpatia e la sua disponibilità nel voler raccontare le stagioni vissute da protagonista, dai primissimi esordi fino all’abbandono dell’attività agonistica. Comincio con qualche domanda sulla sua crescita calcistica, precoce e, per certi versi, sfavillante … “Inizialmente giocavamo nei prati del paesino. Poi un giorno sono andato a giocare con gli Allievi della squadra locale e l’anno dopo sono passato al Bologna per fare tutta la trafila. Per parlare dell’esordio le posso dire che il mio esordio veniva rimandato sempre. Un giorno siamo andati in ritiro a Roma a giocare contro la Lazio. Eravamo in hotel, ...

