Calcio: Inter, Calhanoglu 'Voglio stare qui il più a lungo possibile' (Di giovedì 5 maggio 2022) "I rigori contro Milan e Juve? Sono abituato a calciarli contro le big" MILANO - "Voglio stare il più lungo possibile all'Inter". Anche se arrivato solo scorsa estate, Hakan Calhanoglu sembra aver ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 5 maggio 2022) "I rigori contro Milan e Juve? Sono abituato a calciarli contro le big" MILANO - "il piùall'". Anche se arrivato solo scorsa estate, Hakansembra aver ...

Advertising

Gazzetta_it : Dybala vuole l'Inter: ora ci sono tutte le condizioni per chiudere la trattativa ????? La notizia completa domani in… - Gazzetta_it : #Dybala sceglie l'Inter: la Joya ha dato priorità ai nerazzurri, ora è tutto pronto per il sì - sportface2016 : #Milan, #Salvini: 'Verona di solito non ci porta trionfi... #Inter ancora favorita per lo scudetto' - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Inter, Calhanoglu 'Voglio stare qui il più a lungo possibile' - AndresCorder0s : RT @Corriere: Cassano, «il mago» che non ne azzecca una: i suoi pronostici sbagliati scatenano i social -