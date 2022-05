Ancelotti gongola: «Ci credevano in pochi, ma qui al Bernabeu basta una scintilla» (Di giovedì 5 maggio 2022) Carlo Ancelotti ha parlato al termine della incredibile sfida che ha visto il suo Real Madrid superare il Manchester City all’overtime Pazzesca la serata del Bernabeu nella quale Carlo Ancelotti ha conquistato l’ennesima finale di Champions League della sua carriera. Ecco le sue parole ad Amazon Prime al termine di Real Madrid Manchester City: LE PAROLE – «Ci credevano in pochi. Quelli che ci credevano di più erano i miei giocatori perché in questo stadio basta una piccola scintilla, è la magia di questo stadio, del senso d’appartenenza a questo club. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 maggio 2022) Carloha parlato al termine della incredibile sfida che ha visto il suo Real Madrid superare il Manchester City all’overtime Pazzesca la serata delnella quale Carloha conquistato l’ennesima finale di Champions League della sua carriera. Ecco le sue parole ad Amazon Prime al termine di Real Madrid Manchester City: LE PAROLE – «Ciin. Quelli che cidi più erano i miei giocatori perché in questo stadiouna piccola, è la magia di questo stadio, del senso d’appartenenza a questo club. L'articolo proviene da Calcio News 24.

