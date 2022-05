Roger, colpo di scena. Beatriz è ancora sull’Isola. Succede tutto davanti agli altri naufraghi (Di mercoledì 4 maggio 2022) In attesa della prossima puntata de ‘L’Isola dei Famosi’, c’è grande curiosità su ciò che sta accadendo tra Beatriz Marino e Roger Balduino. Ovviamente la vita di lui è stata improvvisamente sconvolta dall’approdo in Honduras della sua ex partner. E nell’ultimo appuntamento con Ilary Blasi in diretta, c’era anche stato un confronto franco tra i due. Ricordiamo che il naufrago al momento sta insieme alla compagna di avventura Estefania Bernal e ora lui ha deciso di rompere il silenzio con gli altri naufraghi. Già nelle scorse ore c’è stato il faccia a faccia tra Beatriz e Roger Balduino. “Sei venuta fino a qua? Bene…” chiede il modello con la ex compagna che replica: “sono arrabbiata con te, quando smetterai di mentire e dire bugie, hai detto che mi hai lasciato perchè sei cambiato”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022) In attesa della prossima puntata de ‘L’Isola dei Famosi’, c’è grande curiosità su ciò che sta accadendo traMarino eBalduino. Ovviamente la vita di lui è stata improvvisamente sconvolta dall’approdo in Honduras della sua ex partner. E nell’ultimo appuntamento con Ilary Blasi in diretta, c’era anche stato un confronto franco tra i due. Ricordiamo che il naufrago al momento sta insieme alla compagna di avventura Estefania Bernal e ora lui ha deciso di rompere il silenzio con gli. Già nelle scorse ore c’è stato il faccia a faccia traBalduino. “Sei venuta fino a qua? Bene…” chiede il modello con la ex compagna che replica: “sono arrabbiata con te, quando smetterai di mentire e dire bugie, hai detto che mi hai lasciato perchè sei cambiato”. ...

