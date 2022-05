Nonna Pina | è morta Giuseppina Villani la vera cuoca delle famose tagliatelle | fu lei ad ispirare la canzone

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Amata da grandi e piccini,non era solo il personaggio della famosama unain carne e ossa. Giusep, di Baricella, Bologna, èil primo maggio a 86 anni. Labolognese è diventata famosissima grazie ad unade Lo Zecchino D’oro. Era il 2003 e da lì in poi “sono ledi. Un pieno di energia, effetto vitamina. Mangiate calde col ragù, col ragù! Ti fanno il pieno per sei giorni ed anche più” è diventato un ritornello familiare per mezza Italia. Sigla de La Prova del Cuoco (Antonella Clerici si divertiva molto a cantarla e ballarla), remix di Gabry Ponte, la canzoncina (testo e musiche di Giampiero Gualandi, ...

