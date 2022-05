Martedì 3 Maggio 2022 – 429ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di mercoledì 4 maggio 2022) seduta Ora inizio: 09:49 Ai sensi dell’articolo 77, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Senato ha Comunicato all’Assemblea la presentazione da parte del Governo di due disegni di legge recanti rispettivamente: «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» e «Conversione in legge del decreto-legge 2 Maggio 2022, n. 38, recante misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti». Il Presidente ha altresì Comunicato la formazione del Gruppo parlamentare CAL (Costituzione, Ambiente, Lavoro)- PC- IdV. Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di mercoledì 4 maggio 2022)Ora inizio: 09:49 Ai sensi dell’articolo 77, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Senato haall’Assemblea la presentazione da parte del Governo di due disegni di legge recanti rispettivamente: «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» e «Conversione in legge del decreto-legge 2, n. 38, recante misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti». Il Presidente ha altresìla formazione del Gruppo parlamentare CAL (Costituzione, Ambiente, Lavoro)- PC- IdV. Powered by WPeMatico

