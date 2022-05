GFVip, Soleil Sorgé spiazzata da un fan: ecco la reazione (Di mercoledì 4 maggio 2022) Da quando è finito il GFVip, per Soleil Sorgé si sono aperte moltissime porte. I fan sono aumentati, le proposte di lavoro pure… Quando aumenta il successo, però, vuol dire dover fronteggiare offese gratuite da parte di haters. Vediamo cosa è successo. Un fan umilia l’influencer In queste ore sta facendo il giro del web L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Da quando è finito il, persi sono aperte moltissime porte. I fan sono aumentati, le proposte di lavoro pure… Quando aumenta il successo, però, vuol dire dover fronteggiare offese gratuite da parte di haters. Vediamo cosa è successo. Un fan umilia l’influencer In queste ore sta facendo il giro del web L'articolo

Advertising

RealGossipland : Antonella Elia asfalta Soleil a La Pupa e il Secchione Show per difendere Onestini. DETTAGLI QUI… - tuttopuntotv : Antonella Elia contro Soleil Sorge a La Pupa e il Secchione Show: “Arrogante” #LaPupaEilSecchioneShow #barbaradurso… - IsaeChia : Alex Belli parla dell’incontro tra Jessica Selassié e Simone Bonaccorsi (e lancia una frecciatina a Barù!) L’attor… - blogtivvu : Alex Belli parla di Lulù e Manuel e svela in che rapporti è rimasto con Soleil Sorge: “Non me ne frega niente!”… - blogtivvu : Scontro tra Soleil Sorge e Antonella Elia: “Arrogante!” – VIDEO #soleilshow #gfvip -