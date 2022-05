Come la maleducata che sei La risposta di Soleil fa impazzire il pubblico e i suoi fan VIDEO

Advertising

Pall_Gonfiato : La risposta di #Soleil ha fatto 'infiammare' il pubblico - MarcoElliottOUT : @mpesquet1 @rOSsONERoss @GFI65 Quanto siete ignoranti, questo è un finanziamento per rinforzare la squadra quell'al… - MichelePadova16 : RT @Sarailcaso: @La7tv @alanfriedmanit Friedman fa schifo..ma ancora più ribrezzo lo provo per @myrtamerlino . Una giornalista SERIA avrebb… - Nunzietta54 : @Simo_Val Orestini è un allocco mammone permaloso, presuntuoso, antipatico nauseante come la sua compagna Mila male… - pantera_nera13 : @catiuz92 @Soleil_stasi Siamo alla frutta ma quale brava che fa solo schifo maleducata arrogante vale 0000 tu brutt… -

Dammi le spalleche sei, però ci sono abituato. L'unica cosa che puoi fare è girarti ed essere una granperchè io ti stavo parlando e non mi sembra molto educato. Soleil ...Sai solo darmi le spallelache sei. Ci sono abituato. Arrivati alla finale nessuno si merita uno zero '. Soleil non abbassa di certo la testa e rimanda al mittente l'offesa ritenendo ...Lo so che magari ti senti forte e vuoi fare la gradassa dando zero a una esibizione. Dammi le spalle come maleducata che sei, però ci sono abituato. L’unica cosa che puoi fare è girarti ed essere una ...Di sicuro gli altri sono falsi come te, ti stanno facendo l’applauso, io non lo farò mai”. Gianmarco Onestini su tutte le furie con Soleil Sorge: “Sei solo una gran maleducata” Gianmarco Onestini e la ...