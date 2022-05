Sinisa Mihajlovic torna a casa, dimesso dall’ospedale in “buone condizioni generali” (Di martedì 3 maggio 2022) Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna che da mesi combatte contro la leucemia, ha finito il terzo ciclo di cure e può quindi tornare a casa buone notizie per Sinisa Mihajlovic, che ha finito il terzo ciclo di cure ed ha così potuto lasciare l’ospedale in cui era ricoverato. L’allenatore del Bologna da luglio scorso combatte contro la leucemia. Su Instagram, la gioia della moglie. Sinisa : Il ritorno a casa Lo ha annunciato la moglie Arianna Rapaccioni su Instagram, in un post che fa trasparire tutta la gioia per un nuovo traguardo. Sinisa Mihajlovic, vulcanico allenatore del Bologna ed ex calciatore di fama mondiale, ha finito il terzo ciclo di cure contro la leucemia e può ... Leggi su howtodofor (Di martedì 3 maggio 2022), allenatore del Bologna che da mesi combatte contro la leucemia, ha finito il terzo ciclo di cure e può quindire anotizie per, che ha finito il terzo ciclo di cure ed ha così potuto lasciare l’ospedale in cui era ricoverato. L’allenatore del Bologna da luglio scorso combatte contro la leucemia. Su Instagram, la gioia della moglie.: Il ritorno aLo ha annunciato la moglie Arianna Rapaccioni su Instagram, in un post che fa trasparire tutta la gioia per un nuovo traguardo., vulcanico allenatore del Bologna ed ex calciatore di fama mondiale, ha finito il terzo ciclo di cure contro la leucemia e può ...

