Sara Gama: «In Italia il talento c’è sempre stato. Ora più preparate» (Di martedì 3 maggio 2022) Sara Gama, capitano della Juventus Women e della nazionale Italiana è stata introdotta nella Hall of Fame del calcio Italiano Sara Gama nella Hall of Fame del calcio Italiano. Il capitano della Juventus Women e della nazionale azzurra entra tra i grandi nomi del calcio nazionale. Le sue dichiarazioni a lato della premiazione. «L’inversione di rotta c’è stata nel 2015 e da allora abbiamo iniziato a crescere grazie a un’ottima programmazione. Basta guardare la Nazionale Under 19 per capire che le giovani stanno raccogliendo i frutti di questo lavoro, in Italia il talento c’è sempre stato, ma ora le ragazze sono più preparate dal punto di vista fisico, tecnico e tattico perché si ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 maggio 2022), capitano della Juventus Women e della nazionalena è stata introdotta nella Hall of Fame del calciononella Hall of Fame del calciono. Il capitano della Juventus Women e della nazionale azzurra entra tra i grandi nomi del calcio nazionale. Le sue dichiarazioni a lato della premiazione. «L’inversione di rotta c’è stata nel 2015 e da allora abbiamo iniziato a crescere grazie a un’ottima programmazione. Basta guardare la Nazionale Under 19 per capire che le giovani stanno raccogliendo i frutti di questo lavoro, inilc’è, ma ora le ragazze sono piùdal punto di vista fisico, tecnico e tattico perché si ...

Advertising

AzzurreFIGC : ?? ???????? ???? ???????? ?????? ???????????? ???????????????? ?????? ?? Sara #Gama: “Orgogliosa di aver contribuito alla crescita del calcio fe… - CalcioNews24 : Sara Gama: «In Italia il talento c’è sempre stato. Ora più preparate» - BianconeraNews : Sarà #Gama entra nella Hall Of Fame del calcio italiano. #crocierabianconera - MysteriumArcanu : Sara Gama pronta a ricevere il premio della Hall of Fame - infoitscienza : Sara Gama: 'Con professionismo tutele e crescita per noi' -