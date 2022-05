“Perché l’ho ammazzata”. Alice, 34enne uccisa a coltellate dal fratello. I dettagli choc dell’omicidio (Di martedì 3 maggio 2022) Emergono alcuni dettagli dell’omicidio di Alice Scagni, la 34enne di Geova uccisa dal fratello Alberto (42 anni) a coltellate. Il delitto è avvenuto nella serata di domenica 1 maggio nel quartiere di Quarto a Genova. L’uomo è andato a casa della sorella e l’ha attesa in strada visto che sapeva che avrebbe portato fuori il cane. “Sono stato io, non ne potevo più di vivere con quei pochi soldi a disposizione”. Queste le parole che Alberto Scagni avrebbe detto agli agenti dopo il fermo. Tuttavia non si tratta di una vera e propria confessione dal momento che non è stato interrogato in presenza di un avvocato e la confessione non ha valore giuridico. Alberto Scagni si trova in un reparto protetto del carcere a Marassi. Nelle prossime ore avrà la possibilità di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 3 maggio 2022) Emergono alcunidiScagni, ladi GeovadalAlberto (42 anni) a. Il delitto è avvenuto nella serata di domenica 1 maggio nel quartiere di Quarto a Genova. L’uomo è andato a casa della sorella e l’ha attesa in strada visto che sapeva che avrebbe portato fuori il cane. “Sono stato io, non ne potevo più di vivere con quei pochi soldi a disposizione”. Queste le parole che Alberto Scagni avrebbe detto agli agenti dopo il fermo. Tuttavia non si tratta di una vera e propria confessione dal momento che non è stato interrogato in presenza di un avvocato e la confessione non ha valore giuridico. Alberto Scagni si trova in un reparto protetto del carcere a Marassi. Nelle prossime ore avrà la possibilità di ...

Advertising

VenEr0s : @Non_Mi_Leggi “Perché scusami” era riferito al tuo “assurdo”. Ti ripeto, per quanto mi riguarda, se lo condivide by… - Paoblog : 3/ Ed ora ho fatto presente a Rok di non rompere le xxx quando dice che vado troppo piano, perchè mentre guido i c… - IlVeroFilottete : @MaggieEllsworth @PETERP4RK3 l’ha pagato perché gli ho detto di limonarmi, la sottonaggine - John_Wick_BJ : @Antonio20041889 @davepollak888 Nel caso che ti ho citato (di più non posso dire perché mi portano via), l'altra ca… - thatsmyegoxx : @Adamada11512344 uno è esame di uni e sicuramente lo farei online se dovessi essere positiva e uno è l’esame pratic… -