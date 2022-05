Italia-Giappone: domani Draghi vede primo ministro Kishida (Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, domani alle ore 12.30 incontrerà a Palazzo Chigi il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida. Alle ore 13 circa sono previste dichiarazioni alla stampa nel Salone dei Galeoni. Leggi su iltempo (Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Marioalle ore 12.30 incontrerà a Palazzo Chigi ildel, Fumio. Alle ore 13 circa sono previste dichiarazioni alla stampa nel Salone dei Galeoni.

Advertising

ESA_Italia : In Giappone ci sono 110 vulcani attivi, 47 dei quali sono strettamente monitorati. I dati satellitari possono esse… - ESA_Italia : Il Monte Aso, il più grande vulcano attivo del Giappone, è mostrato in questa immagine acquisita dalla missione… - bittenapple : #Italia Durante il #terremoto in #Giappone del 2011… Ci furono 200 scosse in 24 ore… - bojrnrag : RT @femmefleurie: in Giappone e in corea usano la mascherina da sempre, perché sono nati con il rispetto verso gli altri e a prescindere se… - Chuuyas_wife_ : RT @femmefleurie: in Giappone e in corea usano la mascherina da sempre, perché sono nati con il rispetto verso gli altri e a prescindere se… -