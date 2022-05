Isola dei Famosi | sfiorata la rissa tra Clemente Russo e Nicolas Vaporidis

(Di martedì 3 maggio 2022) All’dei2022 la tensione ormai è alle stelle e nell’ultima diretta del reality show di Canale 5 si è visto più che mai. Non solo infatti sono volate accuse pesantissime da parte di Laura Maddaloni, secondo cuiavrebbe provato ad alzarle le mani, ma il marito di quest’ultima,, ha sfiorato laproprio con l’attore. E a quanto pare dal gioco si passerà al tribunale.dei, tutti i naufraghi che sono rimasti gravemente feriti Il reality show più avventuroso di Canale 5 è anche uno dei più pericolosi, come dimostrano gli incidenti avvenuti in passato...

Advertising

RenatoMarotto : ieri sera per la prima volta o guardato l' isola dei famosi ,sono rimasto deluso persone discutibili e false. comun… - PietroTredici : sono molto felice perché è cominciata l isola dei famosi e tra poco sarò più stupido - barbarathelife : RT @tvstellare: L'Isola dei Famosi 16: - zazoomblog : Chi è “l’ottavo re di Roma” dell’Isola dei Famosi 2022? - #“l’ottavo #Roma” #dell’Isola #Famosi - isola_nino : Che ridere i fantomatici gay della moda che pubblicano una carrellata dei look del met con i loro commenti -

Parola d'ordine: gaffe. E in studio, all'famosi, succede di tutto. La Blasi, del resto, ci ha abituato a gustosi fuoriprogramma: lo scorso anno aveva detto 'patata' e non 'Palapa', suscitando la risata del pubblico. Adesso, la ...Su Canale 5 L'Famosi, in onda dalle 21.45 alle 25.25, fissa una media di 2.550.000 spettatori pari al 19% di share. Su Rai3 Report si conferma secondo gli standard abituali con una media di ...https://www.palermofestival.it/ Agosto è il mese per eccellenza dei festival musicali sull’isola, si parte per una prima tappa di un ideale viaggio itinerante da Agrigento, dove dal 4 al 7 agosto ...Beatriz Isola dei famosi, chi è la naufraga di origini brasiliane sbarcata in Honduras perché convinta di poter riconquistare il suo ex fidanzato Roger Balduino. Beatriz Marino è volata in Honduras, ...