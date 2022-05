Suzuki, addio alla MotoGP a fine 2022? - News (Di lunedì 2 maggio 2022) Una notizia incredibile ed inaspettata potrebbe scuotere la MotoGP e di riflesso anche il mercato piloti per la prossima stagione: Suzuki sarebbe nuovamente pronta a dire addio alla MotoGP, dopo 7 ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 2 maggio 2022) Una notizia incredibile ed inaspettata potrebbe scuotere lae di riflesso anche il mercato piloti per la prossima stagione:sarebbe nuovamente pronta a dire, dopo 7 ...

ildicece : RT @motosprint: La #Suzuki è vicina al secondo addio alla #MotoGP? - motosprint : La #Suzuki è vicina al secondo addio alla #MotoGP? - FranckyHawk29 : #Suzuki. È un durissimo colpo al Motomondiale, soprattutto in ottica futura. In un Mondiale diventato quasi un mono… - Raflifernanda20 : RT @gponedotcom: Il Covid e la guerra in Ucraina fra i motivi dell'addio alla MotoGP. La Casa giapponese aveva appena firmato un contratto… - FTraiettoria : Suzuki avrebbe deciso di abbandonare la MotoGP a partire dal 2023 Scritto da Stefano Nicoli -