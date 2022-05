Made in Sud, perché Clementino non c’è in puntata? Cosa è successo? Come sta adesso? (Di lunedì 2 maggio 2022) Stasera, Come ogni lunedì, su Rai 2 c’è Made in Sud, ma – Come avrete notato – manca Clementino, conduttore dello show comico al fianco di Lorella Boccia: Cosa è successo? perché non è presente in puntata? Purtroppo c’entra il Covid… Leggi anche: Clementino: vero nome, età, fidanzata, figlio, canzoni, iena, manager, droga, The Voice... Leggi su donnapop (Di lunedì 2 maggio 2022) Stasera,ogni lunedì, su Rai 2 c’èin Sud, ma –avrete notato – manca, conduttore dello show comico al fianco di Lorella Boccia:non è presente in? Purtroppo c’entra il Covid… Leggi anche:: vero nome, età, fidanzata, figlio, canzoni, iena, manager, droga, The Voice...

CLEMENTINOIENA : “Ciao Ragazzi, purtroppo è accaduto… e proprio la settimana di uscita del disco!Punito dal Covid proprio nella mia… - CIAfra73 : TuttalaTivu · GuidaTV 2 Maggio 2022: L'isola dei famosi, tra Nero a metà, Report, Made in Sud, Quarta Repubblica,... - zazoomblog : Made in Sud 2022 streaming gratis Rai Play o Comedy Central? Dove seguire la seconda puntata LIVE - #streaming… - zazoomblog : Made in Sud Clementino stasera non ci sarà: ecco perché - #Clementino #stasera #sarà: #perché - percazzo : De martino per favore puoi tornare a fare made in sud? Ci vai bene anche da fermo. Non che tu non sia bravo, anzi.… -