WTA Madrid 2022: tonfi Osaka, Muguruza e Sakkari, vanno avanti Raducanu e Andreescu (Di domenica 1 maggio 2022) Si sono conclusi oggi gli incontri di secondo turno al WTA 1000 di Madrid. Tantissimi i risultati in grado di sovvertire quelle che potevano essere le reali premesse, o che più semplicemente si sono rivelati molto più netti delle previsioni. Conviene partire dalla chiusura, e cioè dal roboante 6-3 6-1 rifilato da Sara Sorribes Tormo a Naomi Osaka. Per la spagnola una gioia di fronte al suo pubblico, e anche di fronte a una giocatrice, quale è la giapponese, che sta provando a tornare nelle parti alte del ranking WTA e soprattutto nella considerazione tennistica. L’iberica sfiderà agli ottavi la russa Daria Kasatkina, a sua volta autrice di un signor colpo nei confronti della numero 4 del seeding, la greca Maria Sakkari: 3-6 6-3 6-1. Nella stessa zona di tabellone, cade anche l’americana Danielle Collins, o meglio risorge ... Leggi su oasport (Di domenica 1 maggio 2022) Si sono conclusi oggi gli incontri di secondo turno al WTA 1000 di. Tantissimi i risultati in grado di sovvertire quelle che potevano essere le reali premesse, o che più semplicemente si sono rivelati molto più netti delle previsioni. Conviene partire dalla chiusura, e cioè dal roboante 6-3 6-1 rifilato da Sara Sorribes Tormo a Naomi. Per la spagnola una gioia di fronte al suo pubblico, e anche di fronte a una giocatrice, quale è la giapponese, che sta provando a tornare nelle parti alte del ranking WTA e soprattutto nella considerazione tennistica. L’iberica sfiderà agli ottavi la russa Daria Kasatkina, a sua volta autrice di un signor colpo nei confronti della numero 4 del seeding, la greca Maria: 3-6 6-3 6-1. Nella stessa zona di tabellone, cade anche l’americana Danielle Collins, o meglio risorge ...

