Ucraina, Scholz fuga ogni dubbio sulle armi a Kiev dalla Germania: «Il pacifismo è superato» (Di domenica 1 maggio 2022) Il pacifismo è superato. Questa la risposta che il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha dato alla lettera aperta firmata da 122.000 persone, compresi intellettuali, avvocati e artisti, in cui si chiede al governo di Berlino di non inviare armi pesanti a Kiev, nonostante venga condannata l’invasione russa dell’Ucraina. Secondo quanto riporta il Guardian, l’affermazione del capo del governo tedesco è stata fatta nel corso dei festeggiamenti per il Primo Maggio a Dusseldorf, nel corso dei quali Scholz ha anche ribadito il suo impegno per continuare a sostenere l’Ucraina: «Rispetto tutto il pacifismo, rispetto tutte le posizioni – ha detto – ma deve sembrare cinico a un cittadino ucraino sentirsi dire che deve difendersi contro ... Leggi su open.online (Di domenica 1 maggio 2022) Il. Questa la risposta che il cancelliere tedesco Olafha dato alla lettera aperta firmata da 122.000 persone, compresi intellettuali, avvocati e artisti, in cui si chiede al governo di Berlino di non inviarepesanti a, nonostante venga condannata l’invasione russa dell’. Secondo quanto riporta il Guardian, l’affermazione del capo del governo tedesco è stata fatta nel corso dei festeggiamenti per il Primo Maggio a Dusseldorf, nel corso dei qualiha anche ribadito il suo impegno per continuare a sostenere l’: «Rispetto tutto il, rispetto tutte le posizioni – ha detto – ma deve sembrare cinico a un cittadino ucraino sentirsi dire che deve difendersi contro ...

riotta : La Germania ricambia idea e invia in #Ucraina artiglieria antiaerea Gepard. Lo annuncia la ministro della Difesa La… - petergomezblog : Guerra Russia-Ucraina, Scholz: “L’embargo sul gas non la fermerebbe. Evitare grave crisi economica e perdita di mil… - Virus1979C : Ucraina, Scholz fuga ogni dubbio sulle armi a Kiev dalla Germania: «Il pacifismo è superato. - Quasialex : Scholz: un approccio pacifista alla guerra è obsoleto, per difendersi servono armi - petergomezblog : Guerra Russia-Ucraina, la diretta – Azovstal, Kiev e Onu hanno evacuato i primi 100 civili. Danimarca denuncia: ‘Ru… -