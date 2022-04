25enne pestato a Colleferro | a poche decine metri ci fu omicidio Willy

(Di martedì 5 aprile 2022) (Adnkronos) – Un ragazzo di 25 anni è statointorno alle 2.30 della notte tra sabato e domenica scorsi a qualche decina didal luogo dove fu uccisoMonteiro Duarte a. Il giovane, originario di Artena, è stato prontamente accompagnato in ospedale dove ha avuto una prognosi di 30 giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri diche hanno acquisito testimonianze e i filmati delle telecamere presenti nella zona. Il pestaggio di cui sarebbero responsabili due giovani, attivamente ricercati dai carabinieri, è avvenuto all’esterno di un locale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Il pestaggio operato nei confronti di undi Artena è avvenuto, infatti, nella zona di Sant'Anna , a pochi metri da dove, il 6 settembre del 2020, fu picchiato a morte Willy Monteiro Duarte . I ...Sciolto definitivamente ogni dubbio sulla colpevolezza del, responsabile per la giustizia ... durante la festa di Cortes Apertas, venne offeso e brutalmenteAncora un’aggressione ai danni di un giovane: gli episodi di violenza, in questi giorni, si stanno moltiplicando. La vittima, questa volta, è un ragazzo di 25 anni che è stato picchiato violentemente ...Ancora un’aggressione ai danni di un giovane: gli episodi di violenza, in questi giorni, si stanno moltiplicando. La vittima, questa volta, è un ragazzo di 25 anni che è stato picchiato violentemente ...