Ucraina | la condanna dell’aggressione deve essere netta E l’Italia cosa fa? Invia armi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 marzo 2022) La criminale guerra scatenata da Putin inproduce quotidianamente i suoi drammi e ladi questa aggressione, senza se e senza ma. La guerra è un atto criminale e barbarico e Putin se ne è reso responsabile. Nella tragedia è però nato un inizio di dialogo tra le parti. Si tratta di un fatto importantissimo perché prima si discute e prima si può trovare un compromesso che permetta di interrompere questo dramma e di affrontare per via pacifica i gravi problemi che l’hanno reso possibile. Siamo quindi nella fase in cui da un lato vi sono leche sparano e distruggono, producono morti e odi. Dall’altra vi sono le parole e il dialogo che verificano la possibilità di trovare un compromesso che faccia tacere le. In questa situazione ...