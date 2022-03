Stellantis stanzia un milione di euro per i rifugiati e i civili ucraini (Di mercoledì 2 marzo 2022) Stellantis N.V., tramite la sua Fondazione, stanzia oggi 1 milione di euro in aiuti umanitari a sostegno dei rifugiati e dei civili ucraini sfollati a causa della crisi. In stretta collaborazione con il responsabile delle operazioni in Ucraina, Stellantis si affiderà a una ONG locale per sostenere i rifugiati e i civili in Ucraina per L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 2 marzo 2022)N.V., tramite la sua Fondazione,oggi 1diin aiuti umanitari a sostegno deie deisfollati a causa della crisi. In stretta collaborazione con il responsabile delle operazioni in Ucraina,si affiderà a una ONG locale per sostenere ie iin Ucraina per L'articolo

