Rosmarino | mettilo a bollire per 5 minuti fa benissimo

Leggi su leggilo

(Di mercoledì 2 marzo 2022): un’erba aromatica dalle mille qualità. Scopri tutto quello che puoi ottenere mettendola a. Ecco i risultati! Ilè un’erba aromatica di cui tutti avrete sicuramente sentito parlare. È impensabile non trovarne un po’ in casa. Il suo aroma è piacevolissimo ed inconfondibile. È molto utilizzato in cucina, per aromatizzare varie pietanze, ma L'articolo proviene da Leggilo.org.