Nba 2021 2022 | Golden State cade ancora | Doncic batte LeBron

(Di mercoledì 2 marzo 2022) I risultati di Nba, riferiti alla notte italiana di mercoledì 2 marzo. Continua il periodo non positivo diWarriors, che cede ai Minnesota Timberwolves per 114-129 e incappa così nella seconda sconfitta consecutiva: non bastano i 34 punti di Stephen Curry. Seconda sconfitta di fila anche per i Los Angeles Lakers, nonostante la doppia doppia diJames (26 punti, 12 rimbalzi): a vincere sono i Dallas Mavericks per 109-104 con 25 punti di Luka. Rimanendo a Los Angeles, sponda Clippers, continua il momento d’oro della formazione di coach Tyronn, che con la vittoria contro Houston Rockets per 113-100 centra il quarto successo consecutivo. Per quanto riguarda la Eastern Conference, vincono Washington Wizards (113-116 contro Detroit Pistons, che rimangono a fondo classifica), Boston Celtics grazie ...