Coppa Davis 2022: otto dei dodici play off in diretta su Supertennis e SuperTennix (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il prossimo weekend (venerdì 4 e sabato 5 marzo) sarà quello dei play off della Coppa Davis 2022. Ben otto dei dodici preliminari per le Finals di novembre potranno essere seguiti su SuperTennix, la piattaforma digitale di Supertennis. Si tratta di Slovacchia-Italia, Spagna-Romania, Australia-Ungheria, Finlandia-Belgio, Francia-Ecuador, Norvegia-Kazakistan, Olanda-Canada, Svezia-Giappone. L'incontro che vedrà impegnata la formazione di Filippo Volandri, sarà trasmesso integralmente anche su Supertennis. All'NTC Arena di Bratislava si parte nella giornata di venerdì dalle ore 17:00 e si continuerà nella giornata di sabato dalle ore 15:00. SportFace.

