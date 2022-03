Con Tomaso è finita perché Michelle La voce | Hunziker | una amicizia molto indigesta

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Al GF Vip la finta moglie di Alex Belli durante una lunga chiacchierata con Antonio Medugno ha spiegato il suo punto di vista in merito alla loro ‘' e ha detto che poteva nascere una storia d'amore.Delia Duran in un faccia a faccia ha svelato: “È stato un bellissimo feeling, io non sono mai bugiarda con me stessa e non lo farò con le persone che ho vissuto in questo programma” Anche Antonio ha voluto dire la sua in merito spiegando: “Io l'apprezzavo non per quanto è bella fisicamente, maera dolce e buona con me. Vedevo che in puntata passava… parlo al passatoormai il feeling bello è finito”. La permanenza nella casa di Alex Belli ha impedito il loro rapporto. Antonio Medugno è il concorrente che viene nominato più volte in quanto ultimo arrivato e finisce nuovamente al televoto. Aver fatto ...