Ultime Notizie Roma del 01-03-2022 ore 15 | 10

(Di martedì 1 marzo 2022)dailynews radiogiornale il primo marzo Buon pomeriggio dalla microfono Giuliano Ferrigno guerra Ucraina Russia stiamo combattendo per i nostri diritti per le nostre vite come abbiamo anche per essere membri uguali in Europa senza lui l’Ucraina sarebbe sola così il presidente Torino zielinski in collegamento con la plenaria del Parlamento Europeo a Bruxelles provateci che siete al nostro fianco che non ti abbandoneremo strategiche Siete veramente europei continua ad elenchi nessuno si spezzerà Siamo partiti Siamo ucraini dopo inizi lanciati oggi sulla piazza della Libertà di kharkiv d’ora in poi tutte le piazze delle nostre città si chiameranno Piazza della Libertà concludi zielinski e l’Italia non intendevo il tardi dall’altra parte con il Presidente del Consiglio Mario Draghi parlando al senato di invasione Russia Segna una svolta decisiva nella storia Europea ha ...