Salvatore Tutino | chi era la sorella Antonia sparita nel 1999? Cosa è successo? Chi è stato? Tutta la storia

Potrebbe essere del 61enne Giuseppeil cadavere totalmente carbonizzato rinvenuto il 17 gennaio scorso all'interno di una vettura abbandonata in una campagna del comune di San Calogero , nel vibonese. Ciò è quanto ...Il cadavere carbonizzato rinvenuto a gennaio a San Calogero potrebbe appartenere a: sono in corso le indagini degli inquirenti. Il cadavere carbonizzato trovato in un'auto nelle campagne di San Calogero, in Calabria, potrebbe essere di Giuseppe: ...Antonia Tutino è la sorella di Salvatore Tutino, scomparso nel dicembre del 2021 e ritrovato cadavere nel gennaio del 2022.Antonia Tutino, sorella di Salvatore, è scomparsa nel 1999 anche lei in circostanze misteriose. La sua sparizione risale al 30 novembre di quell’anno e da quel giorno non si ha più alcuna notizia.