Paura sulla Catania-Messina, crolla masso da un tir (Di martedì 1 marzo 2022) SANT’ALESSIO SICULO – Poche ore fa, un tir diretto verso Messina ha fatto cadere un enorme masso in mezzo alla carreggiata della A18, che collega Catania con Messina. Ancora non si sa come sia stato possibile, per il grosso macigno cadere finire in strada, secondo le prime ipotesi, i forti venti e le piogge avrebbero contribuito Sicilia.News. Leggi su sicilia.news (Di martedì 1 marzo 2022) SANT’ALESSIO SICULO – Poche ore fa, un tir diretto versoha fatto cadere un enormein mezzo alla carreggiata della A18, che collegacon. Ancora non si sa come sia stato possibile, per il grosso macigno cadere finire in strada, secondo le prime ipotesi, i forti venti e le piogge avrebbero contribuito Sicilia.News.

Advertising

_Nico_Piro_ : La mia impressione peró è che l'attacco dal Nord su Kyev sia (ipotesi) o un'azzardo basato sulla speranza di un col… - fabiochiusi : Le migliori analisi che ho letto su Putin sembrano concordare: è un uomo isolato, solo, perso in pensieri revisioni… - beppesevergnini : Anne Applebaum sulla guerra in Ucraina: «Putin? Un uomo disturbato. Non so se ha paura della morte oppure di perder… - roseandblue : @miciotonyg @domandmax @ciropellegrino @olgatokariuk Parlano di guerre ideologiche di chi ha torto o ha ragione, in… - s0gn1alciel0 : RT @cevansrws: “sul tip tap spacchi, sulla break fai paura, quando fai i giri sulla testa ti amo, devi solo lasciarti andare amo va bene te… -