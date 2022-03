Milan-Inter, Maldini: “Vogliamo competere in ogni competizione. Kessié? Linea del club chiara” (Di martedì 1 marzo 2022) “Bandiere per sostenere l’Ucraina? Sono manifestazioni simboliche, ma che hanno un peso enorme. Avere una guerra europea nel 2022 è qualcosa che nessuno poteva aspettarsi: è terribile. Dobbiamo dimostrare la nostra vicinanza al popolo ucraino, che ha grande significato. C’è una tensione naturale, tocca all’allenatore stemperare gli animi; si dice che siano le partite più facili da preparare, sicuramente sono le più libere. Dichiarazioni di Ibrahimovic? Lui è un vincente, magari riusciremo a vincere quest’anno. Adesso sta cercando di tornare a disposizione. Serie A? Non abbiamo vinto le ultime due partite, sulla carta più facili di altre, ma il rullino di marcia è super e miriamo di fare meglio dell’anno scorso. La verità è che abbiamo dei difetti, come le altre in lotta per lo Scudetto: non c’è una dominatrice. Credo che siamo competitivi in tanti reparti; in questo ... Leggi su sportface (Di martedì 1 marzo 2022) “Bandiere per sostenere l’Ucraina? Sono manifestazioni simboliche, ma che hanno un peso enorme. Avere una guerra europea nel 2022 è qualcosa che nessuno poteva aspettarsi: è terribile. Dobbiamo dimostrare la nostra vicinanza al popolo ucraino, che ha grande significato. C’è una tensione naturale, tocca all’allenatore stemperare gli animi; si dice che siano le partite più facili da preparare, sicuramente sono le più libere. Dizioni di Ibrahimovic? Lui è un vincente, magari riusciremo a vincere quest’anno. Adesso sta cercando di tornare a disposizione. Serie A? Non abbiamo vinto le ultime due partite, sulla carta più facili di altre, ma il rullino di marcia è super e miriamo di fare meglio dell’anno scorso. La verità è che abbiamo dei difetti, come le altre in lotta per lo Scudetto: non c’è una dominatrice. Credo che siamo competitivi in tanti reparti; in questo ...

