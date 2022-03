Kharkiv come Aleppo: la tragedia dei bombardamenti e la mattanza dei civili | VIDEO (Di martedì 1 marzo 2022) Il tavolo della trattativa di Gomel non ha portato ad alcun risultato. I diplomatici di Russia e Ucraina si dovrebbero incontrare nuovamente (probabilmente al confine tra Bielorussia e Polonia) nel giro dei prossimi 3/4 giorni. Ma non si è creata una situazione di stallo in tutte le città, con l’offensiva del Cremlino che si è intensificata nella notte. E la zona più colpita dai bombardamenti (anche a grappolo, che sono bandite in molti Paesi) è quella di Kharkiv, la seconda città del Paese. Missile attack on the Kharkiv regional administration, Sumska 64. Grad shelling at residential areas. Putin now in total war with Ukraine. pic.twitter.com/eXyfA4E4YI — Maria Avdeeva (@maria avdv) March 1, 2022 Kharkiv al centro dei bombardamenti russi contro i civili Le immagini dei ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Il tavolo della trattativa di Gomel non ha portato ad alcun risultato. I diplomatici di Russia e Ucraina si dovrebbero incontrare nuovamente (probabilmente al confine tra Bielorussia e Polonia) nel giro dei prossimi 3/4 giorni. Ma non si è creata una situazione di stallo in tutte le città, con l’offensiva del Cremlino che si è intensificata nella notte. E la zona più colpita dai(anche a grappolo, che sono bandite in molti Paesi) è quella di, la seconda città del Paese. Missile attack on theregional administration, Sumska 64. Grad shelling at residential areas. Putin now in total war with Ukraine. pic.twitter.com/eXyfA4E4YI — Maria Avdeeva (@maria avdv) March 1, 2022al centro deirussi contro iLe immagini dei ...

