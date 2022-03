Guerra in Ucraina: tra le vittime calciatori e atleti di biathlon (Di martedì 1 marzo 2022) Sono tantissime le vittime militari e civili che sta causando la Guerra in Ucraina. Sono altrettanti gli atleti che si sono arruolati, lasciando gare e competizioni, e giovani che facendo il servizio di leva si sono trovati e combattere all’interno del conflitto. Tra questi c’è anche Yevhen Malyshev di 20 anni che faceva parte della Nazionale Juniores di biathlon. Ma non solo. Ci sono anche due calciatori che hanno perso la vita. Dima Martynenko, giovane promessa del calcio ucraino di 25 anni, ucciso durante i bombardamenti nella sua casa, insieme alla madre. Era attaccante dell’FC Hostomel una squadra di seconda divisione. Nella stagione passata era stata premiato come miglior giocatore del torneo ed era stata il capocannoniere del torneo. La Federcalcio Ucraina ha ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 1 marzo 2022) Sono tantissime lemilitari e civili che sta causando lain. Sono altrettanti gliche si sono arruolati, lasciando gare e competizioni, e giovani che facendo il servizio di leva si sono trovati e combattere all’interno del conflitto. Tra questi c’è anche Yevhen Malyshev di 20 anni che faceva parte della Nazionale Juniores di. Ma non solo. Ci sono anche dueche hanno perso la vita. Dima Martynenko, giovane promessa del calcio ucraino di 25 anni, ucciso durante i bombardamenti nella sua casa, insieme alla madre. Era attaccante dell’FC Hostomel una squadra di seconda divisione. Nella stagione passata era stata premiato come miglior giocatore del torneo ed era stata il capocannoniere del torneo. La Federcalcioha ...

