ASCOLTI FEBBRAIO 2022: RAI1 E L’EFFETTO SANREMO, CANALE 5 RESISTE, IN CALO LE ALTRE RETI (Di martedì 1 marzo 2022) Gli ASCOLTI di FEBBRAIO 2022 nelle 24 ore e in prima serata delle prime sette emittenti italiane. RAI1 si conferma la rete più vista e cresce rispetto a FEBBRAIO 2021 con il SANREMO dei record, a seguire CANALE 5. In CALO quasi tutte le ALTRE RETI.24 ORENel mese di FEBBRAIO 2022 la rete più seguita è RAI1. Nelle 24 ore l’ammiraglia della Tv di Stato registra uno share medio del 21%, in crescita del 4,34% rispetto a FEBBRAIO 2021. Rai2 invece ottiene il 4,48% medio, in CALO dello 0,10% rispetto all’anno scorso. Rai3 registra nelle 24 ore uno share del 7,03%, in CALO dello 0,50%.Tra le RETI Mediaset, ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 1 marzo 2022) Glidinelle 24 ore e in prima serata delle prime sette emittenti italiane.si conferma la rete più vista e cresce rispetto a2021 con ildei record, a seguire5. Inquasi tutte le.24 ORENel mese dila rete più seguita è. Nelle 24 ore l’ammiraglia della Tv di Stato registra uno share medio del 21%, in crescita del 4,34% rispetto a2021. Rai2 invece ottiene il 4,48% medio, indello 0,10% rispetto all’anno scorso. Rai3 registra nelle 24 ore uno share del 7,03%, indello 0,50%.Tra leMediaset, ...

