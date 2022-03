Amici 21, nuova lite tra Zerbi e Anna Pettinelli: 'sei una gira frittata professionale' (Di martedì 1 marzo 2022) Domenica 27 febbraio, gli allievi di Amici si sono dedicati ad un pezzo de Lo Stato Sociale: 'Una vita in vacanza'. L'esibizione ha alzato un polverone, specie perché Rudy Zerbi ha puntato il dito all'indirizzo di Gio Montana, reputandolo responsabile per aver fatto cantare male tutti gli altri allievi. Si è così tornati a discutere dell'argomento. Ad un certo punto, però, la situazione ha preso una piega poco pacifica, che ha messo ancora una volta Anna e Rudy sul piede di guerra. Amici 2022, Rudy Zerbi torna sull'argomento di domenica scorsa e convoca Anna e i cantanti Nella puntata del 1° marzo 2022 di Amici di Maria, Rudy Zerbi ha preso la decisione di radunare in studio i cantanti, allo scopo di parlare con loro. Il serale è sempre più vicino, ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 1 marzo 2022) Domenica 27 febbraio, gli allievi disi sono dedicati ad un pezzo de Lo Stato Sociale: 'Una vita in vacanza'. L'esibizione ha alzato un polverone, specie perché Rudyha puntato il dito all'indirizzo di Gio Montana, reputandolo responsabile per aver fatto cantare male tutti gli altri allievi. Si è così tornati a discutere dell'argomento. Ad un certo punto, però, la situazione ha preso una piega poco pacifica, che ha messo ancora una voltae Rudy sul piede di guerra.2022, Rudytorna sull'argomento di domenica scorsa e convocae i cantanti Nella puntata del 1° marzo 2022 didi Maria, Rudyha preso la decisione di radunare in studio i cantanti, allo scopo di parlare con loro. Il serale è sempre più vicino, ...

