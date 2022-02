“Per un mare più bello”, parte a Montalto l’iniziativa ambientale plastic-free (Di lunedì 28 febbraio 2022) Montalto – Domenica 13 marzo tutti in spiaggia per la prima edizione della giornata ambientale “Per un mare più bello”, organizzata dal quotidiano online EtruriaOggi con la preziosa collaborazione della Capitaneria di Porto di Civitavecchia e la delegazione di spiaggia della Guardia Costiera di Montalto di Castro. L’incontro è previsto, tempo permettendo, per le ore 9:30 presso la spiaggia del Sanguinaro (parcheggio di macco di Via Torre Marina a Montalto di Castro) per la pulizia di quel tratto di arenile dove c’è una concentrazione maggiore di rifiuti plastici. Con il supporto del Comune, della ditta Paoletti Ecologia ed Etambiente Spa, verranno distribuiti sacchi dell’immondizia (escluso guanti e mascherine) per iniziare la raccolta che verrà poi conferita dalla ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 28 febbraio 2022)– Domenica 13 marzo tutti in spiaggia per la prima edizione della giornata“Per unpiù”, organizzata dal quotidiano online EtruriaOggi con la preziosa collaborazione della Capitaneria di Porto di Civitavecchia e la delegazione di spiaggia della Guardia Costiera didi Castro. L’incontro è previsto, tempo permettendo, per le ore 9:30 presso la spiaggia del Sanguinaro (parcheggio di macco di Via Torre Marina adi Castro) per la pulizia di quel tratto di arenile dove c’è una concentrazione maggiore di rifiutii. Con il supporto del Comune, della ditta Paoletti Ecologia ed Etambiente Spa, verranno distribuiti sacchi dell’immondizia (escluso guanti e mascherine) per iniziare la raccolta che verrà poi conferita dalla ...

