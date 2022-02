L'inizio dei negoziati tra la Russia e l'Ucraina alle 11 (Di lunedì 28 febbraio 2022) L'inizio dei negoziati tra la Russia e l'Ucraina in BieloRussia è previsto per le 11 ora italiana. Lo ha riferito un responsabile della delegazione russa indicando nelle 9, ora di Greenwich, il previsto avvio dei colloqui. Leggi su today (Di lunedì 28 febbraio 2022) L'deitra lae l'in Bieloè previsto per le 11 ora italiana. Lo ha riferito un responsabile della delegazione russa indicando nelle 9, ora di Greenwich, il previsto avvio dei colloqui.

