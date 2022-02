Limite contanti: la guida (Di lunedì 28 febbraio 2022) Annamaria Villafrate - Limite contanti: guida generale ai limiti sull'uso del contante, evoluzione normativa e limitazioni in vigore dal 2022. Leggi su studiocataldi (Di lunedì 28 febbraio 2022) Annamaria Villafrate -generale ai limiti sull'uso del contante, evoluzione normativa e limitazioni in vigore dal 2022.

Advertising

n1ptr0 : @entropia5 Non lo so ma di sicuro sono quelli che godono per l'innalzamento del limite sull'uso dei contanti - Frances984 : @matteosalvinimi Ma quale vittoria siamo in Europa? La Germania a limite di contanti? Matte ti votavo… ho sbagliato. - 58_life58 : Russia paese libero, si possono prelevare contanti. In Draghistan il limite, se non sbaglio, è € 2.000,00 - iq_196 : RT @LucioMalan: Un emendamento di Fratelli d'Italia approvato alla Camera con il parere contrario del Governo, riporta da 1000 a 2000 € il… -