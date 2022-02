La separazione più veloce del West | un mese e mezzo di lontananza prima di tornare insieme

Leggi su iodonna

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Il 12 gennaio, dopo quasi 17 anni, avevano annunciato su Instagram lacon un post condiviso. «Ci liberiamo dal passato per essere diversi. Per imparare a diventare altro. La nostra devozione per i figli sarà totale», avevano scritto sui social. Ma, undopo quell’annuncio (oggi rimosso), Jason Momoa, 42 anni, e Lisa Bonet, 54, hanno deciso di riprovarci e dare al loro amore una seconda chance. Leggi anche › Amore finito tra Jason Momoa e Lisa Bonet: l’addio dopo 16 anniJason Momoa e l'amore per Lisa Bonet ...