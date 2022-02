“Era pronto a firmare ma…”: Juve, svolta e segnale per il colpo dell’estate (Di lunedì 28 febbraio 2022) La reazione social del giocatore ha dato il via alle indiscrezioni di mercato: la Juventus segue la situazione e studia il colpo per l’estate Max Allegri ha cambiato marcia. La Juventus ha alzato i giri del motore e l’arrivo di Dusan Vlahovic si sta rivelando fondamentale per le ambizioni bianconere. Il classe 2000 ha contribuito Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 28 febbraio 2022) La reazione social del giocatore ha dato il via alle indiscrezioni di mercato: lantus segue la situazione e studia ilper l’estate Max Allegri ha cambiato marcia. Lantus ha alzato i giri del motore e l’arrivo di Dusan Vlahovic si sta rivelando fondamentale per le ambizioni bianconere. Il classe 2000 ha contribuito Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ItaliaViva : Populisti e sovranisti alla corte dello Zar. Bene che oggi si prendano le distanze da #Putin , ma non dimentichiamo… - chiccos__ : RT @Sig_Ceretti: Un affettuoso abbraccio a chi, al minuto 92, era già pronto per pigiare il tasto invio del proprio pc per pubblicare onlin… - assolotto : durante la live ho parlato del fatto che sono caduto e che mi faceva male il ginocchio, ci ho camminato sopra, fatt… - putino : @dlfabbri Ma gli apparati in Russia non contano niente. A decidere è una sola persona (Putin) e l’intelligence USA… - faaabbbio : Cupido me colpì co na freccia, ma si è infettata, so annato al pronto soccorso e ci avevo er tetano, allora ho chie… -