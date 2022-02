Covid, ricerca Irib-Cnr per tele-assistenza bimbi autistici (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – A quasi due anni dal primo lockdown il Covid 19 continua a limitare la vita delle famiglie, soprattutto di quelle che hanno al loro interno un familiare con disabilità. “Il nostro istituto – ha spiegato Giovanni Pioggia, bioingegnere responsabile della sede di Messina dell’Istituto per la ricerca e l’innovazione biomedica del Consiglio nazionale delle ricerche di Messina (Irib-Cnr) – è da anni coinvolto nello sviluppo di metodologie e tecnologie per l’assistenza dei bambini con autismo e per le loro famiglie. L’ultima in ordine cronologico riguarda la sperimentazione di una nuova piattaforma per eseguire terapie comportamentali online. Durante le fasi critiche del Covid, le colleghe psicologhe possono seguire e assistere le famiglie comodamente da casa inviando i video delle loro ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – A quasi due anni dal primo lockdown il19 continua a limitare la vita delle famiglie, soprattutto di quelle che hanno al loro interno un familiare con disabilità. “Il nostro istituto – ha spiegato Giovanni Pioggia, bioingegnere responsabile della sede di Messina dell’Istituto per lae l’innovazione biomedica del Consiglio nazionale delle ricerche di Messina (-Cnr) – è da anni coinvolto nello sviluppo di metodologie e tecnologie per l’dei bambini con autismo e per le loro famiglie. L’ultima in ordine cronologico riguarda la sperimentazione di una nuova piattaforma per eseguire terapie comportamentali online. Durante le fasi critiche del, le colleghe psicologhe possono seguire e assistere le famiglie comodamente da casa inviando i video delle loro ...

