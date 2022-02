Calciatrice della Pro Vercelli vuole giocare col velo | l’arbitro dice no e piovono accuse di razzismo

Advertising

"Ho sempre tenuto il velo, in tutte le partite che ho giocato in precedenza e non vedo perché devo toglierlo proprio adesso" . Il deciso rifiuto di Maroua Morchid,di 16 annisquadra Pro Vercelli, di origine marocchina, ha spinto l' arbitro a sospendere una partita di campionato under 19. Per entrare in campo in sostituzionecompagna, ...Una questione di rispetto nei confrontiragazza esua religione, secondo la dirigenzaPro Vercelli, che ha difeso la sceltasua. Mentre presidente degli arbitri di ...