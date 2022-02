Ucraina, Renato Brunetta: "L'ambasciatore Zazo rimane a Kiev? Questo significa servire e onorare l'Italia" (Di domenica 27 febbraio 2022) Il commento di Renato Brunetta sulla guerra in Ucraina e il plauso al nostro ambasciatore: "In queste ore difficilissime, il ringraziamento arrivato ieri dal presidente Draghi all'ambasciatore Pier Francesco Zazo per la professionalità, la dedizione e il coraggio assume un significato ancora più importante. Mentre altre ambasciate chiudono o si trasferiscono altrove, Zazo è rimasto a Kiev, dove sta ospitando circa cento Italiani che non hanno un posto sicuro in cui ripararsi, per continuare ad aiutare i nostri connazionali in Ucraina. Un vero civil servant di cui siamo fieri. A lui e al resto del personale della nostra ambasciata va il mio grazie, la mia ammirazione. Questo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Il commento disulla guerra ine il plauso al nostro: "In queste ore difficilissime, il ringraziamento arrivato ieri dal presidente Draghi all'Pier Francescoper la professionalità, la dedizione e il coraggio assume unto ancora più importante. Mentre altre ambasciate chiudono o si trasferiscono altrove,è rimasto a, dove sta ospitando circa centoni che non hanno un posto sicuro in cui ripararsi, per continuare ad aiutare i nostri connazionali in. Un vero civil servant di cui siamo fieri. A lui e al resto del personale della nostra ambasciata va il mio grazie, la mia ammirazione....

