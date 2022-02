Paderno | anziana investita da 92enne fuori dalla chiesa | è senza documenti

Leggi su ilnotiziario

(Di domenica 27 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Incidente domenica mattinadi Santa Maria Nascente aDugnano. Un’è statasulle strisce pedonali da un’auto con alla guida unsulle strisceL’incidente è avvenuto alle 10 in via Camposanto proprio davanti alla parrocchia di Santa Maria Nascente. In quegli istanti stava iniziando ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title ...