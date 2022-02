Lol 2, Tess Masazza “stroncata” dalla critica e il presunto cachet di Virginia Raffaele: il sentiment dopo le prime 4 puntate (Di domenica 27 febbraio 2022) La nuova stagione di “Lol 2 – Chi ride è fuori” sta nuovamente conquistando il pubblico. Il format di Amazon prime Video sta “spaccando” il pubblico a metà tra critiche, recensioni e presunti cachet dei comici (in particolare quello di Virginia Raffaele). Lol 2, Tess Masazza “stroncata” dalla critica: “spettatrice pagata” La celebre piattaforma ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 27 febbraio 2022) La nuova stagione di “Lol 2 – Chi ride è fuori” sta nuovamente conquistando il pubblico. Il format di AmazonVideo sta “spaccando” il pubblico a metà tra critiche, recensioni e presuntidei comici (in particolare quello di). Lol 2,: “spettatrice pagata” La celebre piattaforma ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Lol 2, Tess Masazza “stroncata” dalla critica e il presunto cachet di Virginia Raffaele: il sentiment dopo le prime… - madavvero6 : Alice eliminata E Diana e Tess ancora in gioco nonostante abbiano fatto si e no due battute dall’inizio ? No eh TI… - ParliamoDiNews : Tess Masazza a LOL: web e critica la massacrano `spettatrice pagata` #LOL–Chirideèfuori #lolchirideèfuori - Likeaflowerbomb : Raga ma seriamente, per farvi capire che Tess Mesazza e Diana Del Bufalo non sono minimamente simpatiche vi ci voleva lol? #LOL2 - zazoomblog : Tess Masazza a LOL: web e critica la massacrano “spettatrice pagata” - #Masazza #critica #massacrano -