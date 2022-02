La sinistra manifesta per la pace in Ucraina e brucia le maschere di Salvini al carnevale di Scampia (video) (Di domenica 27 febbraio 2022) Il carnevale dell’associazionismo, dei pacifisti, dei “ribelli”, degli idealisti di sinistra, ha due volti: il corteo e le maschere contro la guerra in Ucraina, il falò della maschera di Matteo Salvini, poi esibita come in un rito tribale, andato in scena ieri a Scampia, popolare quartiere periferico di Napoli, nel corso del carnevale del Gridas. Dal video, pubblicato da Repubblica, si può notare il divertimento dei “pacifisti” mentre danno fuoco all’icona del leader leghista, come fosse un trofeo di guerra. I pacifisti… La maschera di Salvini bruciata, protesta la Lega “Piena solidarietà e vicinanza al nostro segretario Matteo Salvini, vittima di un atto vile da parte dei responsabili di una Ong, a ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 27 febbraio 2022) Ildell’associazionismo, dei pacifisti, dei “ribelli”, degli idealisti di, ha due volti: il corteo e lecontro la guerra in, il falò della maschera di Matteo, poi esibita come in un rito tribale, andato in scena ieri a, popolare quartiere periferico di Napoli, nel corso deldel Gridas. Dal, pubblicato da Repubblica, si può notare il divertimento dei “pacifisti” mentre danno fuoco all’icona del leader leghista, come fosse un trofeo di guerra. I pacifisti… La maschera dita, protesta la Lega “Piena solidarietà e vicinanza al nostro segretario Matteo, vittima di un atto vile da parte dei responsabili di una Ong, a ...

Advertising

mario_guermandi : @RoncoliLaura Non ne dubito Laura: hai fatto bene a scriverlo. In realtà mi chiedo perché in Italia solo l'estrema… - ariolele : RT @ClaudioSeganti1: La sinistra manifesta e difende i nazzisti.. Certo che abbindolare questi poveri dem..enti è veramente comico. https:/… - clastella2017 : RT @ClaudioSeganti1: La sinistra manifesta e difende i nazzisti.. Certo che abbindolare questi poveri dem..enti è veramente comico. https:/… - GiovanniPortel8 : RT @ClaudioSeganti1: La sinistra manifesta e difende i nazzisti.. Certo che abbindolare questi poveri dem..enti è veramente comico. https:/… - ClaudioSeganti1 : La sinistra manifesta e difende i nazzisti.. Certo che abbindolare questi poveri dem..enti è veramente comico. -