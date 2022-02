Guerra in Ucraina: bandiera della pace proiettata su Palazzo Vecchio a Firenze (Di domenica 27 febbraio 2022) "STOP ALLAGGRESSIONE" 27 febbraio 2022 20:14 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 27 febbraio 2022) "STOP ALLAGGRESSIONE" 27 febbraio 2022 20:14 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca ...

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - pietroraffa : La Svezia, che tradizionalmente non invia armi a Paesi in guerra, ha fatto un'eccezione e ha inviato 5 mila lanciar… - monibhachu : RT @SergioSierra67: La camera car interna di un auto registra l'arrivo con esplosione di un missile pochi minuti fa . Forse a Cherkasy. U… - oscarvalle1984 : RT @AnastasiaLatini: Ho laurea con tesi su guerra asimmetrica, ne sto prendendo seconda in Relazioni Internazionali, ho fatto stage in isti… -