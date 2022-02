Amici, diretta del 27 febbraio: sfide, corsa verso il Serale e ospiti speciali [VIDEO] (Di domenica 27 febbraio 2022) Oggi, domenica 27 febbraio 2022 inizia una nuova puntata di Amici e, ad essere accolti da un fragoroso applauso sono i ragazzi de Il Volo per giudicare le esibizioni cover. Gli allievi di canto si esibiscono proponendo la loro versione di alcuni brani celebri. LDA ed Albe ricevono un buon feedback per la performance. Anche … L'articolo Amici, diretta del 27 febbraio: sfide, corsa verso il Serale e ospiti speciali VIDEO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 27 febbraio 2022) Oggi, domenica 272022 inizia una nuova puntata die, ad essere accolti da un fragoroso applauso sono i ragazzi de Il Volo per giudicare le esibizioni cover. Gli allievi di canto si esibiscono proponendo la loro versione di alcuni brani celebri. LDA ed Albe ricevono un buon feedback per la performance. Anche … L'articolodel 27ilproviene da Velvet Gossip.

Advertising

teatrolafenice : ?? Ascoltiamoci un po' di Händel nella sua pura e potente energia di 'Rinaldo' che abbiamo messo in scena qualche t… - RaiTre : Erano i nostri migliori amici, cani e gatti, oggi li amiamo come figli. L’industria degli animali domestici è in pi… - adriana89231342 : RT @dlfabbri: Martedì alle 19 sul canale youtube degli amici di @assLuMeN presenterò in diretta il primo numero di Scenari. E il 4 marzo S… - Maria15016756 : @manupennino perché non pensi di fare qualche diretta insta così per conoscerti meglio,commentare amici interagire tra noi - AnnaMancini81 : Amici 21, diretta 27 febbraio 2022, ospiti e giudici: Il Volo -