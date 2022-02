“Vorrei dirgliene quattro!” | Tina Cipollari non la passa liscia | comportamento fuori luogo

(Di sabato 26 febbraio 2022) Pioggia di critiche per l’opinionista, il suonon convince: ecco tutti i dettagli.(screenshot YouTube)L’opinionistaè sempre stata diretta e sincera nei confronti delle dame e dei cavalieri di Uomini e Donne. Tuttavia, c’è una dama, in particolare, sulla qualeavrebbe concentrato la attenzione negli ultimi anni. Si tratta di Gemma Galgani, nei confronti della quale lanon si è mai risparmiata nell’esprimere la propria opinione. Proprio nelle ultime ore, una persona molto vicina a Gemma ha deciso di dire la sua circa l’enigmatico rapporto fra le due., arriva la bordata clamorosa: “Devo spegnere la ...

Advertising

Nicotess3 : Quanto vorrei dirgliene di ogni a sta falsa ?? #uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : Vorrei dirgliene

Usa termini troppo aggressivi con lei, a voltealzare il telefono equattro, anzi otto. Noi sorelle non capiamo come mai Tina reagisca così anche perché io l'ho conosciuta, alla ...Usa termini troppo aggressivi con lei, a voltealzare il telefono equattro, anzi otto. Noi sorelle non capiamo come mai Tina reagisca così anche perché io l'ho conosciuta, alla ...